Detran amplia serviços de agência em shopping

Ana Letícia Gaúna / Governo de MS Agência do Detran – Fácil do shopping Bosque dos Ipês

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) ampliou o atendimento no shopping Bosque dos Ipês. A partir desta quarta-feira (20), serão oferecidos serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e vistoria de veículos leves.

A estimativa é que sejam realizadas cerca de 1,3 mil emissões de CNH por mês Para a vistoria veicular, a expectativa é de que sejam vistoriados de 10 a 12 veículos por dia. Aproximadamente são 450 mil pessoas que frequentam o shopping mensalmente.

A agência contará com dois servidores no atendimento exclusivo para procedimentos de CNH, além de salas para a captura de imagem e para a realização dos exames médicos.

A vistoria será disponibilizada para veículos leves e funcionará através de agendamento. Para agendar, é preciso entrar em contato com a Central de Atendimento do Detran no telefone (67) 3368-0500, das 7h30 às 13h30.

Provisoriamente, o pagamento deverá ser feito na lotérica ou nos correios. O prazo de compensação é de, no máximo, 30 minutos. O órgão está providenciando a instalação de um correspondente bancário em suas dependências.

Para o diretor-presidente do Detran, Roberto Hashioka, a ampliação dos serviços na Agência do shopping Bosque dos Ipês será mais uma conquista para toda a população de Campo Grande. “Tendo em vista, o conforto, a segurança e a funcionalidade que o shopping Bosque dos Ipês proporciona, acreditamos que a Agência do Detran se consolida, definitivamente, a partir do momento em que oferece os serviços de emissão de CNH e vistoria veicular, facilitando assim, o atendimento dos cidadãos”, frisou.

Confira os serviços que serão ofertados na agência do Detran – Fácil do shopping Bosque dos Ipês: Renovação de CNH provisória; Renovação de CNH definitiva para uso particular; Segunda via de CNH; Licenciamento; Transferência de veículos de propriedade e UF; 2º via do CRLV; Alienação/desalienação; Vistoria de veículos leves; Alegação de venda/exclusão; Bloqueio/desbloqueio de licenciamento; Protocolo de defesas/recursos de infrações; Recolhimento de CNH cassada/suspensa; Transferência de pontos; Emissão de certidão positiva/negativa de propriedade de veículos e outras; Protocolo de correspondências diversas.