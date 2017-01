Detran abre vagas para quatro cursos em Campo Grande

Estão abertas as inscrições para os quatro cursos presenciais que o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) irá realizar no mês de fevereiro em Campo Grande.



As vagas são para os cursos de Atualização de Diretor Geral de CFC; Atualização de Diretor de Ensino de CFC; Instrutor de Curso Especializado – Transporte de Produtos Perigosos e Atualização para Instrutores de Trânsito.



Confira:

Atualização de diretor geral e de ensino de CFC – Os dois cursos serão realizados nos dias 04 e 05 de fevereiro em período integral com carga horária de 20 horas/aula. Estão disponíveis 40 vagas para cada curso. As inscrições seguem até o dia 31 de janeiro. As aulas acontecerão das 07h às 11h50 e das 13h30 às 17h50 na Escola Mace que está localizada na Rua Iria Loureiro Viana, 47, Centro.



Instrutor de curso especializado – transporte de produtos perigosos – Durante os dias 06 a 15 de fevereiro, o Detran-MS irá formar instrutores de curso especializado para condutores de veículo de transporte de produtos perigosos. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 17h30 às 22h25, no bloco 19 da sede do Detran. Estão disponíveis 30 vagas para o curso de 40 horas/aula. As inscrições seguem até o dia 1º de fevereiro.



Atualização para instrutores de trânsito – O curso será realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro em período integral. Estão disponíveis 50 vagas para o curso de 20 horas/aula. As inscrições seguem até o dia 07 de fevereiro. As aulas acontecerão das 07h às 11h50 e das 13h30 às 17h50 no bloco 19 da sede do Detran que está localizada na Rodovia MS 080, km 10, saída para Rochedo.



Mais informações pelos telefones 3368-0177 ou 3368-0107.