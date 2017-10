Desembargador reverte decisão de Odilon de Oliveira e manda soltar Cesare Battisti

Avener Prado Cesare Battisti foi solto ontem (6)

O desembargador federal José Lunardelli, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), aceitou nesta sexta-feira (6) um habeas corpus da defesa do italiano Cesare Battisti e determinou que ele seja solto. A decisão de Lunardelli derruba o entendimento do juiz federal Odilon de Oliveira, da 3ª Vara Federal de Campo Grande, que ontem decretou a prisão preventiva do italiano, ou seja, sem prazo determinado.

Battisti foi detido em flagrante pela Polícia Federal na última quarta-feira (4), em Corumbá, ao tentar atravessar a fronteira entre o Mato Grosso do Sul e a Bolívia.

De acordo com o site da revista Veja, A PF apreendeu com ele 6.000 dólares (R$ 18.900) e 1.300 euros (R$ 4.300), além de “documentos diversos”, e o autuou pelos crimes de lavagem e dinheiro e evasão de divisas.

Na decisão em que ordenou a prisão preventiva, Oliveira afirmou que “o contexto geral da ocorrência faz concluir, ao menos em caráter provisório, que Cesare Battisti, procurava se evadir do território nacional, temendo ser efetivamente extraditado”.