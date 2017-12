Desembargador derruba liminar e garante fim da tarifa mínima de água

Tamanho do texto

Divulgação/PMCG

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul suspendeu decisão liminar que impedia o fim da tarifa mínima de água e esgoto em Campo Grande a partir de 2 de janeiro de 2018. A decisão foi tomada durante o plantão do recesso forense.

O TJMS reconheceu a legalidade do Decreto 13.344/2017, expedido pelo prefeito Marquinhos Trad em outubro, que determinou o fim da tarifa mínima, e entendeu que o fim da tarifa beneficia a parcela mais carente da população, que consome abaixo do mínimo de 10 metros cúbicos.

O desembargador Romero Osmes Dias Lopes afirma em sua decisão que “a medida adotada pelo Município vem em prol dos menores consumidores, em sua esmagadora maioria componentes da parcela mais carente e vulnerável da população, para quem a nova forma de cobrar os serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário fará grande diferença. Para estes usuários do serviço o dano será grave, e de difícil ou impossível reparação”.

A nova decisão reverte a determinação do juiz Caio Márcio de Britto, que declarou ilegal o decreto que extinguiu a tarifa. A liminar que suspendeu os efeitos do decreto havia sido concedida no dia 23 de dezembro.

O TJMS determinou ainda, a intimação da Águas Guariroba para responder ao recurso do município, e do Ministério Público Estadual para emissão de parecer. A decisão permite que seja cumprido o decreto expedido pelo prefeito, já a partir do início de 2018.