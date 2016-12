Decisão tira Capital de vez do Cadin e viabiliza liberação de 56 milhões de dólares

Decisão de caráter geral do TRF 3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), proferida nesta semana, determinou a exclusão do nome do Município de Campo Grande do Cadastro Único de Exigências para a Transferência Voluntarias (CAUC), Cadin e demais cadastros federais de inadimplência.



A ação proposta pelo procurador geral do município, Denir Nantes, garante, entre diversos benefícios para Campo Grande, o empréstimo de U$ 56 milhões junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), já aprovado pelo Congresso Nacional.



O montante deve garantir a continuidade do projeto Viva Campo Grande que irá dinamizar a mobilidade urbana e acessibilidade em associação com um processo de urbanização integrada.

O projeto está há anos estagnado por falta de recursos e essa sinalização da Justiça deve contribuir para que a revitalização do Centro, por exemplo, seja iniciada ainda no primeiro semestre do próximo ano.