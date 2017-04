De última hora, prefeito de município em MT participa de bolão e está entre ganhadores da Mega-Sena

Divulgação/Câmara de São Pedro da Cipa-MT O apostador disse que não costuma jogar

O prefeito de São Pedro da Cipa, em Mato Grosso, Alexandre Russi (PR), de 36 anos, é um dos 20 ganhadores que acertaram as seis dezenas da Mega-Sena. O sorteio aconteceu na quarta-feira (26). O prêmio foi de R$ 101,5 milhões, cada pessoa levará R$ 5 milhões.



O apostador disse que não costuma jogar e esta foi a primeira vez, conforme informações do G1 de Mato Grosso. São Pedro da Cipa tem população estimada de 4,5 mil habitantes. A aposta foi feita na cidade de Jaciara, na única lotérica do município.



A dona da lotérica, amiga do prefeito, telefonou e ofereceu os últimos jogos do bolão. O valor de R$ 99,22 pelo bolão foi pago por Alexandre na quarta-feira (26), mesma data do sorteio.



Alexandre Russi pretende gastar parte do montante a receber e que vai estudar como aplicar o restante, conforme G1. "Vou usar um pouco para pagar umas contas e depois vou guardar para ver qual o melhor investimento para esse dinheiro", afirmou.



O sorteio foi realizado em Franco da Rocha (SP). As dezenas sorteadas foram as seguintes: 12 - 16 - 30 - 52 - 53 - 58.