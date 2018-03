Dançarina internacional ministra oficina de dança em escolas municipais

Divulgação Ariane já foi dançarina de programas de televisão e em espetáculos internacionais

Alunos das escolas municipais Elízio Ramirez e Luiz Cavalon receberão a visita da bailarina e atriz Ariane Magri. Além de falar sobre o mundo artístico, também vai ministrar oficinas de maquiagem e dança para os estudantes na sexta-feira (23).

O professor de artes da Rede Municipal de Ensino (Reme) Juliano Luiz Adão Ferreira, viabilizou a visita da bailarina nas escolas para incrementar as aulas, mostrando uma realidade distante para a maioria dos alunos. “É muito emocionante quando eles vêem os artistas porque é um mundo totalmente diferente do que eles estão acostumados. E os cursos que ela vai trazer levantam a autoestima deles”, disse.

O contato com artistas vem da época em que o professor era colunista social no interior de São Paulo. Ao chegar a Campo Grande, há seis anos, o Juliano também abraçou um trabalho assistencial através de uma ONG, onde também proporciona a visita de artistas.

Ariane Magri já dançou nos principais programas de televisão no Brasil em diversas emissoras. Durante três anos foi dançarina do programa Domingão do Faustão. Em sua carreira internacional, fez parte do elenco que levou um show brasileiro para Seul na Coreia do Sul e do elenco do Navio Royal Caribbean. Também já participou de clipes de cantores como Lucas Lucco, Israel Novaes, Wesley Safadão e Fernando e Sorocaba.

Ela conta que sempre participa de ações em escolas e vê a oportunidade como uma troca de experiências. “Estou ansiosa para encontrar as crianças e passar um pouco do que sei para elas”, ressaltou.