CVV tem atendimento gratuito em MS pelo telefone “188” para a prevenção do suicídio

CVV/Divulgação Atendimento está disponível pelos números 141 ou 188

Mato Grosso do Sul agora conta com número gratuito para informações sobre o atendimentodo do CVV (Centro de Valorização da Vida). O Ministério da Saúde tornou gratuita a ligação para a instituição que faz o apoio emocional por para prevenção de suicídios. A partir deste sábado (30), além do Rio do Grande do Sul, o “188” passa a estar disponível sem custo de ligação para mais oito estados: MS, SC, PI, RR, AC, AP, RO e RJ.



De acordo com as informações do Ministério da Saúde, a expansão beneficiará 21% da população brasileira. Para se ter ideia do impacto da medida, no Rio Grande do Sul, onde já funcionava, o número de atendimento aumentou em treze vezes: de 4.500 ligações em setembro de 2015 para 58.800 em agosto deste ano.



Além disso, a entidade também presta assistência pessoalmente, via e-mail ou chat. A representante do CVV, Leila Herédia, ressalta a importância da gratuidade das ligações para o aumento dos atendimentos. “O custo das ligações era um fator impeditivo na hora das pessoas procurarem ajuda. No momento de angústia, as pessoas querem ser ouvidas, querem conversar. A medida vai facilitar o acesso da população aos serviços do CVV”, afirmou.