Curiosidade: Veja diferença entre Saída e Indulto dos presos

Divulgação LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984, publicada pelo presidente da república e benefício concedido pelo TJ.

Época de festas e todo mundo se preocupa com o benefício da saída dos presos ou o indulto, mas você sabe quais são as diferenças entre saída e indulto? E quais os requisitos para que o sentenciado obtenha tais benefícios?



Em linhas gerais, saída e indulto são benefícios concedidos a sentenciados que cumprem pena há determinado período e sejam detentores de bom comportamento. Porém, as diferenças acentuam-se quanto se trata da autoridade competente para conceder tais benefícios, dos diplomas legais autorizadores dos mesmos e de sua duração.



As saídas temporárias e o indulto estão fundamentados na Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/84) e nos princípios nela estabelecidos.



As saídas geralmente ocorrem em datas comemorativas específicas, tais como Natal, Páscoa e Dia das Mães, para confraternização e visita aos familiares. Nos dias que antecedem tais datas, o Juiz da Vara de Execuções Penais edita uma portaria que disciplina os critérios para concessão do benefício da saída temporária e as condições impostas aos presos, como o retorno ao estabelecimento prisional no dia e hora determinados.



O benefício tem a intenção de ressocialização dos presos, através do convívio familiar e da atribuição de mecanismos de recompensas e de aferição do senso de responsabilidade e disciplina do reeducando. É concedido apenas aos que, entre outros requisitos, cumprem pena em regime semiaberto (penúltimo estágio de cumprimento da pena) com autorização para saídas temporárias e aos que têm trabalho externo realizado ou concedido, sendo que neste caso é preciso que já tenham usufruído de pelo menos uma saída especial nos últimos 12 meses.



Não têm direito à saída temporária os presos que estejam sob investigação, respondendo a inquérito disciplinar ou que tenham recebido punição disciplinar.



Já o Indulto, significa o perdão da pena, tendo em vista o cumprimento de alguns requisitos. É regulado por Decreto do Presidente da República, com base no artigo 84, XII da Constituição Federal. O documento é elaborado com o aval do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e acolhido pelo Ministério da Justiça, sendo editado anualmente.