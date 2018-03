Crianças recebem brinquedos pedagógicos confeccionados por detentos

Divulgação/Assessoria 131 crianças do Ceinf “Bom Pastor” receberam carrinhos de madeira, jogos educativos, bolas e bonecos de crochê

Crianças dos Centros Educacionais Infantis (Ceinfs) voltaram a receber brinquedos pedagógicos produzidos por detentos da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande. Os alunos ganharam carrinhos de madeira, jogos educativos, bolas e bonecos de crochê.

O projeto “Educação Lúdica com Brinquedos” realizou a primeira entrega de 2018, na última semana. Cerca de 131 crianças do Ceinf “Bom Pastor”, no bairro Estrela do Sul, foram beneficiadas. Os brinquedos visam estimular o processo de aprendizagem das crianças, incentivando a coordenação motora e os sentidos.

Desenvolvido pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), o projeto é realizado há quase três anos. O objetivo é associar o trabalho filantrópico ao de reinserção de custodiados. Além disso, visa incentivar a ocupação do tempo do detento com uma atividade produtiva.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, explica que, com o projeto, os detentos podem mostrar para a sociedade que estão sendo produtivos e beneficiando crianças. “Elas terão um importante recurso pedagógico para contribuir com o aprendizado”, afirma.

Para a diretora do Ceinf Bom Pastor, Edina Bana, ensinar através do lúdico é primordial para as crianças na faixa etária atendida nos Ceinfs. Nesse contexto, os brinquedos entregues pela Agepen só têm a somar ao processo pedagógico. “O lúdico para a criança é prioridade, pois brincando ela aprende mais conteúdo e mais rápido. Além disso, os brinquedos dão aos professores, a possibilidade de planejarem uma aula mais prazerosa”, concluiu.