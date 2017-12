Crianças carentes são presenteadas com bolas costuradas em presídios

Tatyane Santinoni / Governo de MS 20 bolas foram doadas à crianças e adolescentes da Rede Solidária

Bolas costuradas em presídios foram doadas para a Rede Solidária, que atende famílias em situação de vulnerabilidade do bairro Dom Antônio Barbosa, na Capital. Foram entregues 20 bolas, entre infantis, de futsal, futebol de campo e handebol.

As doações foram realizadas pela Freegol, que possui oficinas dentro do Presídio de Trânsito (Ptran) e do Instituto Penal de Campo Grande (IPCG). Parceira há cinco anos da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), a empresa ocupa mão de obra de 150 internos na confecção de bolas.

O proprietário da empresa, Igor André Graz Frigo, explica que a iniciativa tem como intuito colaborar com a alegria das crianças. “Sempre que tivermos oportunidade e, na medida do possível, vamos ajudar”, declarou.

A Federação Estadual de Futsal também contribuiu com a ação e doou mais 10 bolas profissionais de diversos tamanhos. Segundo o representante da Federação e atual diretor da Penitenciária Masculina de Corumbá, Mauro Augusto Ferrari de Araújo, o objetivo do esporte é contribuir para o lado social. “Esse convite da Agepen para beneficiar as crianças que realmente necessitam de uma atenção da sociedade é de extrema relevância, pois precisamos investir em nossos futuros atletas e o esporte contribui na diminuição da marginalidade nas ruas também”, afirmou.

Existente há dois anos, a Rede Solidária do bairro Dom Antônio Barbosa integra a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e atende 480 crianças e adolescentes.

O projeto trabalha a vulnerabilidade das famílias da região e oferece assistências como alimentação, oficinas recreativas, esportivas e culturais. A Rede também existe no Jardim Noroeste.