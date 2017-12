Criança respira com ajuda de aparelhos e médicos aguardam para novo exame

Médicos aguardam para confirmar se menino de 9 anos que se afogou em lago teve morte cerebral. De acordo com as informações da assessoria de imprensa da Santa Casa, o garoto apresenta quadro clínico instável e respira com a ajuda de aparelhos. A criança foi hospitalizada depois de ter se afogado na tarde desta terça-feira (26), bairro Moreninha IV.

A equipe médica precisa realizar um exame de imagem para confirmar o diagnóstico, mas ele teria de ser retirada da unidade de tratamento intensivo e ele não apresenta condições clínicas para a remoção.

O menino foi retirado do lago por moradores, na Rua Amado Nogueira de Moraes, no residencial José Maksoud. A criança foi reanimada por cerca de 15 minutos e depois encaminhada até a unidade de saúde onde permanece internada em estado grave.

Segundo as informações dos Bombeiros, o menino foi brincar na rua com outras crianças. Mais tarde, eles pularam a cerca para tomar banho no lago localizado no bairro, quando ocorreu o acidente.