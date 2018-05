CRAS de Campo Grande realizam atendimento sobre o sinal da TV Digital

A Seja Digital, entidade não-governamental e sem fins lucrativos, responsável pelo processo de migração do sinal de TV no Brasil, firmou uma parceria com a Prefeitura de Campo Grande para atender à população nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). A ONG vai dar orientações sobre o desligamento do sinal analógico de TV, que ocorrerá no dia 14 de agosto na Capital e em Terenos.

Nos CRAS, será possível verificar se tem direito ao kit gratuito (com antena digital, e conversor com controle remoto), que está sendo distribuído pela Seja Digital às famílias de baixa renda atendidas pelo governo federal, e realizar o agendamento para retirada dos equipamentos em um dos pontos de distribuição disponíveis na região.

O desligamento do sinal analógico de TV fará com que a programação dos canais abertos seja transmitida apenas pelo sinal digital. Para continuar assistindo à programação, após o dia 14 de agosto, todas as residências da região precisarão ter uma antena digital e um aparelho de televisão preparado para receber o sinal digital.

“O nosso objetivo é que a informação sobre o processo de desligamento do sinal analógico de TV chegue a toda população para que ela possa se preparar o quanto antes para receber o sinal digital e viver essa nova experiência. Não queremos deixar ninguém para trás, por isso firmamos uma parceria com a prefeitura e vamos realizar os atendimentos nos CRAS”, explica Wellington Vidaurre, gerente regional da Seja Digital.

Além do atendimento nos CRAS, durante toda a semana, a Seja Digital estará na Secretaria de Assistência Social (SAS), das 8h às 17h. A SAS está localizado na rua dos Barbosas, 321, Bairro Amambaí.

Segue abaixo a lista com os endereços dos CRAS que estão realizando este atendimento ao longo da semana:

Dia 22/05 - das 8h às 17h

CRAS ALAIR BARBOSA DE REZENDE - Rua Pariris, 330, Bairro Moreninha II

IDE - Rua Pilares, 225, Portal Caiobá

CRAS TIRADENTES (8h às 16h) - Rua joão Cassimiro, 466, Tiradentes

CCI (CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) ELIAS LAHDO - Av. Monte Castelo, 1230, Monte Castelo

Dia 23/05 - das 8h às 17h

CRAS ALAIR BARBOSA DE REZENDE - Rua Pariris, 330, Bairro Moreninha II

CRAS PROFESSORA ADEVAIR DA COSTA LOLLI GUETTI - Rua Globo de Ouro, 862, Bairro Aero Rancho

CRAS POPULAR - Rua Marçal de Souza, 25, Vila Popular

CRAS TIRADENTES (8h às 16h) - Rua joão Cassimiro, 466, Tiradentes

Dia 24/05 - das 8h às 17h

CRAS CANGURU - Rua dos Topógrafos, 1.175, Jardim Canguru

CRAS PROFESSORA ADEVAIR DA COSTA LOLLI GUETTI - Rua Globo de Ouro, 862, Bairro Aero Rancho

CRAS ESTRELA DALVA - Rua Palmeiras, S/N, esquina com Marquês de Herval

CCI (CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) ELIAS LAHDO - Av. Monte Castelo, 1.230, Monte Castelo

Dia 25/05 - das 8h às 17h

CRAS CANGURU - Rua dos Topógrafos, 1.175, Jardim Canguru

CRAS PROFESSORA ADEVAIR DA COSTA LOLLI GUETTI - Rua Globo de Ouro, 862, Bairro Aero Rancho

CRAS NOVOS ESTADOS (8h às 16h) - Rua Cataguazes, S/N, esquina com Rua Verdejantes, Novo Pernambuco