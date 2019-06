Corumbá tem ponto facultativo nesta sexta-feira, dia 14 de junho

Divulgação/ Prefeitura de Corumbá Expediente retorna na próxima segunda-feira (17)

Conforme publicado pela Prefeitura Municipal, na edição da quinta-feira, 6 de junho, do DIOCORUMBÁ, o Decreto 2.153, assinado pelo prefeito Marcelo Iunes, estabelece ponto facultativo para as unidades da Administração Direta e Indireta do Município de Corumbá no expediente dos dias 14 e 21 de junho.

Conforme a publicação o artigo anterior não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos, inclusive abrigos, unidades de pronto atendimento e pronto socorro municipal. Os titulares das Secretarias e Fundações ainda poderão determinar outros serviços considerados necessários à comunidade.