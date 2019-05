Corumbá recebe investimento de R$ 1,1 milhão em novo reservatório de água pela Sanesul

Divulgação/Sanesul O Reservatório terá capacidade para 500 mil litros e irá abastecer a zona alta da cidade.

Após o impasse relacionado a concessão da Estatal no município, a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) anuncia investimento na ampliação do Sistema de Abastecimento de água em Corumbá, através de um novo Reservatório Apoiado (RA5) de 500.000 litros e uma estação elevatória de água tratada que irá abastecer a zona alta da cidade. Com recurso cem por cento próprio, a obra terá o valor de aproximadamente R$ 1,1 milhão.

Corumbá possui uma rede urbana de cerca de 150 mil habitantes, e se mantém em crescimento.

A Sanesul está em fase final de construção de outros dois reservatórios (R3 e R4) de 3,5 milhões de litros e 1,5 milhões de litros, que aumentará de forma segura e eficiente a capacidade de armazenamento de água da estatal para abastecer a população do município. Serão construídas também duas estações elevatórias. Esses projetos estão com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, do Governo Federal.

Para o gerente da Regional de Corumbá, Eduardo Duque, “quando os novos reservatórios entrarem em operação haverá uma grande melhora no abastecimento dos bairros localizados na região mais alta e mais afastada do centro. Com a finalização do R3 e R4 já vamos poder setorizar o abastecimento das zonas média e alta, melhorando o atendimento de uns 20 bairros, exceto o Centro, inclusive alguns pontos novos de rede que ficam na área extrema da cidade. Com o novo reservatório que estamos começando (R5) vai ser possível atender os bairros novos da extrema alta como o Corumbela, Flamboyant 1, 2 e 3, e os novos conjuntos que estão sendo construídos”, destaca.

No município, conforme a Empresa, a captação é realizada através de três motobombas, sendo uma permanecendo na reserva. A cada hora são sugados 1.580 m³ de água bruta do Rio Paraguai e levada, por duas adutoras, para a Estação de Tratamento de Água (ETA) da Sanesul, distante cerca de 3 km do rio, na rua Cabral. Em Corumbá, tanto o serviço de abastecimento de água tratada como o serviço de coleta e tratamento de esgoto são realizados pela Sanesul.

Atualmente, o município possui uma conta de investimentos (concluídos, em execução) de R$ 78 milhões de reais (R$ 35 milhões são de recursos próprios) que estarão integralmente aplicados nos sistemas de água e esgoto.