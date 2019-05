Corumbá realiza Dia D da Campanha de Vacinação contra Influenza neste sábado

Tamanho do texto

Marcelo Camargo/Arquivo Agência Brasil Cumprindo agenda do Ministério da Saúde, a meta é vacinar cerca de 30 mil pessoas

Neste sábado (04), a Campanha Nacional de Vacinação contra influenza, que começou no dia 10 de abril, terá seu Dia D, com abertura oficial será na Estratégia Saúde da Família Walter Victório, localizado na R: Santa Catarina, s/n, Cravo Vermelho.

Devem ser vacinadas crianças entre 6 meses de vida e menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), indivíduos com 60 anos ou mais de idade, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, e população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. A vacinação do grupo de risco garante mais proteção a toda a população.

A meta no Município é vacinar cerca de 30 mil pessoas, cerca de 30% já foram vacinadas.

A campanha da Gripe segue até o dia 31 de maio. Confira abaixo a lista de salas abertas durante a campanha, os horários de funcionamento e quais Unidades realizarão a multivacinação.