Corumbá realiza ações no Dia de Prevenção ao Suicídio

A Prefeitura de Corumbá realizou ações no Dia de Prevenção ao Suicídio. Foram realizadas atividades com a neuropsicóloga Evanilza Mateus. As ações aconteceram nesta sexta-feira (9), no auditório do Paço Municipal.



De acordo com a assessoria, Evanilza explicou que esta data foi instituída justamente “devido a essa estatística. Setembro é o mês de prevenção e a cor amarela foi escolhida pelo fato de representar a vida”, comentou durante uma palestra com o tema “Falando abertamente sobre suicídio”.



A psicóloga afirmou que Mato Grosso do Sul é o terceiro estado no Brasil com maior número de óbitos por suicídio, ficando atrás de São Paulo e Rio Grande do Sul. Corumbá é a terceira cidade com maior número em MS.



O encontro foi aberto pela secretária de Saúde, Desiane Silva, que prega a mobilização e sensibilização dos mais diferentes segmentos da sociedade, por meio de uma intervenção psicossocial visando à qualidade de vida com foco na prevenção.