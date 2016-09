Corumbá realiza ação no Dia Internacional de Prevenção do Suicídio

Corumbá realizará ações para o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. A ideia é mobilizar e sensibilizar os mais diferentes segmentos da sociedade, visando a qualidade de vida com foco na prevenção. As atividades começam na sexta-feira (9), 8h.



Às 8h15 terá uma palestra com a neuropsicóloga Evanilza Mateus com o tema “Falando abertamente sobre suicídio”. Em seguida, a coordenadora do setor de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT), Lielza Carrapateira, faz um balanço sobre casos na região pantaneira. A programação será encerrada com um Abraço pela Vida.



De acordo com a assessoria da prefeitura, o Dia Internacional de Prevenção do Suicídio é celebrado no sábado (10). A primeira medida preventiva é a educação: é preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto, derrubar tabus e compartilhar informações ligadas ao tema.



A cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, totalizando quase um milhão de pessoas todos os anos. De cada suicídio, de seis a dez outras pessoas são diretamente impactadas, sofrendo sérias consequências difíceis de serem reparadas.