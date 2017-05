Correios realizará concurso na área de Segurança e Medicina do Trabalho.

Aurora Villalba/Hoje Mais Correio abrirão concurso público para Segurança e Medicina do trabalho ainda este mês

Os Correios realizarão um concurso público, em âmbito nacional, para preenchimento de vagas na área de Segurança e Medicina do Trabalho. As inscrições que serão realizadas apenas pela internet, estão previstas para iniciar no início de maio.

De acordo com a organização do concurso, terão vagas para Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Segurança, Enfermeiro, Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho.

Os candidatos aprovados em todas as fases serão chamados a assinar contrato individual de trabalho com a instituição. Os contratos serão regidos pelos preceitos da Consolidação da Lei do trabalho (CLT), inclusive no que diz respeito ao período de experiência e a rescisão, sujeitando-se às normas do Regulamento Interno de Pessoal e do Plano de Carreiras, cargos e salários dentro das normas dos Correios.