Correios realiza novo mutirão de entrega neste fim de semana para reduzir atrasos com a greve

Danilo Verpa/Folhapress Entregas serão feitas neste sábado e domingo em Mato Grosso do Sul

Os Correios realizam, neste sábado (30) e domingo (1º), novos mutirões para colocar em dia a carga de objetos postais. Nesta sexta-feira (29), 84,42% dos empregados em todo o país (91.651) estão trabalhando normalmente. Em Mato Grosso do Sul, 86% do efetivo está trabalhando, isto é 1.264 empregados estão em seus postos de trabalho.



Em todo o país, a rede de atendimento está aberta e todos os serviços, inclusive o SEDEX e o PAC, continuam disponíveis. Apenas os serviços com hora marcada (Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje, Disque Coleta e Logística Reversa Domiciliária) estão suspensos.



Na quinta-feira (28), o Tribunal Superior do Trabalho determinou, em decisão liminar, que a greve dos trabalhadores dos Correios é abusiva. Diante disso, os Correios aguardam o retorno dos empregados aos seus postos de trabalho e adotarão as providências necessárias para ingressar com dissídio coletivo no TST.