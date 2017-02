Corredor Bioceânico ligará São Paulo ao Peru passando por Corumbá

Renê Carneiro/Prefeitura de Corumbá Reunião aconteceu nesta segunda-feira

Começaram as negociações para elevar a infraestrutura da integração sul-americana a um novo patamar. O ministro de Obras Públicas, Serviços e Habitação da Bolívia, Milton Claros Hinojosa foi até Corumbá para apresentar o projeto do Corredor Ferroviário Bioceânico Central. A reunião aconteceu nesta segunda-feira (13).



O corredor ferroviário ligaria o porto de Santos, em São Paulo, ao peruano de Ilo, com trajeto de 3.755,5 quilômetros. A ação passaria por Corumbá, Cochabamba e La Paz.



A vantagem deste projeto comparado a outros no Brasil é que 80% do percurso estão construídos. “Nossa avaliação é que, dentre todas as opções de corredores bioceânicos que já foram ou estão em discussão, este projeto é o mais viável, principalmente pelos 80% já existentes e porque não tem problemas ambientais”, ressaltou o governador Reinal Azambuja.



O governador de Mato Grosso do Sul comparou a proposta com a opção do Corredor Norte, que o custo seria de US$ 70 bilhões e teria de atravessar toda a Amazônia, demandando todo o licenciamento ambiental, enquanto que este teria um custo entre US$ 14 e 15 bilhões.



Esteve presente o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e ao prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira, o projeto do Corredor Ferroviário Bioceânico Central.