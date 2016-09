Corpo de tripulante que caiu de embarcação é resgatado

Anderson Gallo/Diário Corumbaense Homem estava desaparecido no rio Paraguai

Os ribeirinhos chamaram o Corpo de Bombeiros depois de avistarem um corpo no rio Paraguai. O caso aconteceu na região conhecida como Ilha da Pimenteira, nesta segunda-feira (12).



De acordo com o Diário Online, o homem desapareceu na última terça-feira (6), depois de cair de uma embarcação nas águas do rio Paraguai. O corpo levado à prainha do Porto Geral por volta das 16h15.



José Rodrigues Dias, de 60 anos, era trabalhador fluvial. Ele encostou em uma grade que não estava trancada. O comandante da embarcação logo solicitou ajuda da Marinha que passou a trabalhar, juntamente com os bombeiros, em operação de busca e salvamento.



Somente no mês de setembro este já é o segundo caso no rio Paraguai. No primeiro dia do mês, o piloteiro Leonel Santiago de Souza, de 55 anos, desapareceu após colisão entre embarcações na região do Aterradinho, no rio Negrinho. O corpo foi encontrado dois dias depois.