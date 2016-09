Corpo de Bombeiros é acionado para tender ocorrência de incêndio em residência

Na manhã desta sexta-feira (9) o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na rua Dom Pedro I, área central da cidade de Naviraí.



De acordo com o site Ta na Mídia Naviraí o incêndio teve início, por volta das 8h, no quarto da casa. Devido as chamas houve estragos na estrutura do local e danos em vários materiais. E ninguém ficou ferido.



O incêndio foi visto por um vizinho que acionou o Corpo de Bombeiros que logo chegaram e controlaram as chamas antes que o incidente se alastrasse para residências próximas.