Cope recebe doações de armas de uso restrito

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) recebeu nesta terça-feira (13) a doação de 43 armamentos de uso restrito que serão utilizados pelo Comando de Operações Penitenciárias (Cope). A entrega foi feita pelo diretor do Presídio Federal de Campo Grande, agente Rodrigo Almeida Morel, ao diretor-presidente da Agepen, agente Aud de Oliveira Chaves.

No total, foram repassadas 29 pistolas Taurus 24/7 e 12 espingardas, ambas calibre 12. Também foram entregues três lançadores de munições AM 600, que fazem parte da renovação do parque bélico do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

As armas irão reforçar o arsenal da Agepen, que também está adquirindo armamentos tipo espingardas pump de repetição calibre 12; pistolas semiautomáticas de calibre .40 S&W; carabinas semiautomáticas calibre 5,56 x 45mm; pistolas calibre .40, com recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen)

Capacitações

Além da doação de armamentos e viaturas, a parceria com o Sistema Penitenciário Federal prevê a realização de cursos aperfeiçoamento profissional aos agentes penitenciários de Mato Grosso do Sul, promovidos pela Escola Nacional de Serviços Penais, do Depen. Ao longo do ano, haverá capacitação nas áreas de inteligência penitenciária básica, intervenção e rotinas carcerárias.

Outra boa notícia, fruto da parceria, é a abertura para a utilização por servidores da Agepen do Centro de Formação do Presídio Federal e do estande de tiros.

Estruturação

A estruturação envolve também a compra de viaturas, rádios transceptores, equipamentos de proteção individual, aquisição e locação de scanners corporais entre outros.

Os recursos do Funpen também serão aplicados para o acréscimo de 1.840 vagas em presídios, sendo 1.340 em unidades masculinas e 500 em prisões femininas.

O número de vagas será aumentado em 10 presídios nos municípios de: Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande (Ptran), Dois Irmãos do Buriti, Jateí, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Três Lagoas (unidades masculina e feminina).

Também está prevista a construção construção de um estabelecimento penal feminino na região de Dourados, com 400 vagas.

O diretor-presidente da Agepen, explica que o objetivo dos investimentos no sistema penitenciário é aumentar a segurança e os serviços de assistência oferecidos aos custodiados, com foco na reinserção social e diminuição da reincidência criminal.