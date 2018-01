Convocados em concurso público temporário devem se apresentar nesta terça-feira

Aprovados no processo seletivo da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Mato Grosso do Sul devem efetivar a contratação nesta segunda-feira (2).

Assessoria Os temporários contratados irão trabalhar por um período máximo de doze meses

Os candidatos selecionados devem apresentar uma série de documentos pessoais, junto ao setor que fica no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A lista dos aprovados foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 28 de dezembro de 2017.

Os selecionados irão atuar nos postos de identificação da Secretaria, com contratos que têm validade por um ano, podendo ser prorrogado conforme necessidade.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67). 3318-6700.