Convênio garante desconto para servidores no comércio de Campo Grande

David Majella O Clube reúne uma série de descontos na compra de produtos ou na contratação de serviços

O Clube do Servidor Estadual (CSE) teve o convênio renovado e em Campo Grande serão beneficiadas mais de 35 mil pessoas. Lançada em outubro de 2015 para homenagear o mês em que se comemora o Dia do Servidor Público – 28 de outubro -, a iniciativa tem o objetivo de fomentar o comércio da Capital através de empresas conveniadas, que oferecem descontos e vantagens como parcelamentos especiais em compras realizadas por funcionários do Estado.



Para participar, o consumidor que realizar compras nas lojas participantes deve apresentar um documento com foto e um comprovante de que é servidor público estadual (holerite, crachá, ou carteira de trabalho) e aproveitar as vantagens. As empresas que quiserem integrar o Clube podem acessar o site www.acicg.com.br e se cadastrar gratuitamente. A renovação foi assinada nesta quinta-feira (28), pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).



“Cada loja define o benefício que será ofertado, desde descontos, prêmios ou formas de pagamento diferenciadas. Os servidores são avisados de todas as novidades por e-mail marketing, redes sociais, aplicativos de mensagens no celular e catálogo do Clube com a lista de empresas participantes e seus benefícios. A lista também fica disponível do site da Associação Comercial”, explica a gerente de marketing da ACICG, Denise Amorin Pires.



Fomentar o comércio e valorizar o poder de compra dos servidores são os pontos fortes da iniciativa. “Esse público é muito estimado pelos empresários, tanto pela quantidade de servidores, quanto pelo fato de receberem seus salários em dia, representando uma contribuição expressiva na movimentação do comércio da cidade. Com esse convênio o servidor será beneficiado com vantagens diversas para estimular que o dinheiro circule aqui na cidade”, explica o presidente da ACICG, João Carlos Polidoro.



O Clube beneficia também os servidores públicos estaduais de outras cidades que estiverem passando pela Capital. “Esta ação é um incremento e um incentivo para que o servidor gaste seu dinheiro aqui. É um avanço tanto para o consumidor quanto para o comércio, e nós queremos estender essa iniciativa para cidades do interior. Quero agradecer imensamente a Associação Comercial pela resposta pronta e rápida que tivemos”, contribuiu o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis.



Comércios do setor automotivo, de troca de óleo, móveis prontos e planejados, alimentação, vestuário e acessórios, farmácias, óticas, serviços em informática, telefonia, escolas, e até em pacotes de viagens são alguns dos parceiros do Clube. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3312-5000, ou no site www.acicg.com.br.