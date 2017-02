Convênio com Caixa permitirá R$ 14 mi para financiamento da casa própria

Tamanho do texto

Por meio de convênio com a Caixa Econômica Federal (CEF), Governo do Estado investirá até 2018 um subsídio de R$ 14 milhões para ampliar o poder de compra de famílias com renda de até três salários mínimos ao programa federal Minha Casa Minha Vida 3. O investimento é proveniente de recursos próprios.



Nesta quinta-feira (2), o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) assinou o convênio com o diretor Nacional de Habitação da Caixa, Paulo Antunes de Siqueira. Conforme a assessoria do governo estadual, o investimento deverá beneficiar 2.400 famílias que moram em cidades com mais de 50 mil habitantes.



Ainda de acordo com a assessoria, o subsídio garante um acréscimo que varia de R$ 1,5 mil a R$ 6 mil por casa, dependendo da faixa salarial (até R$ 2.350,00), ao subsídio ofertado pela Caixa e os valores liberados pelo FGTS, que é de R$ 30 mil.



“É mais uma alternativa que buscamos, em meio a esta crise que já afeta o setor habitacional, para continuarmos investindo na casa própria para reduzir o déficit, que é preocupante em alguns municípios”, disse o governador.



Secretaria estadual de Habitação, Maria do Carmo Avesani, informou que o convênio será apresentado às construtoras, que poderão oferecer opções de moradia aos beneficiados. Eles devem estar inscritos na Agência Estadual de Habitação (Agehab).