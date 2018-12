Conveniência da capital é autuada por armazenamento irregular de alimentos

Procon/Divulgação Estabelecimento deve efetuar a troca dos equipamentos de refrigeração

Após recebimento de denúncia, uma conveniência de Campo Grande foi autuada pelo Procon/MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor), por armazenamento irregular de alimento, na manhã desta terça-feira (4). Segundo o órgão, não é a primeira que o estabelecimento é notificado por esses tipos de irregularidades. Comércio poderá ser multado em até R$ 50 mil.

“Ao chegarmos ao local nos deparamos com produtos armazenados em uma temperatura fora do ideal. O que era pra estar condicionado a menos 18°C estava em cerca de 0°C. Diferente até do que consta nas embalagens, do que pede o fabricante”, apontou o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão.

O estabelecimento também recebeu orientação para que efetuasse a troca dos equipamentos de refrigeração em até 60 dias. Os produtos irregulares foram descartados pela equipe de fiscalização,

Como denunciar?

O Procon Estadual atende ao público na rua 13 de Junho, 930, Centro de Campo Grande, das 7h às 19h. O telefone de contato é o (67) 3316-9800. O órgão possui ainda o número 151 e o fale conosco do site, por meio do qual os consumidores podem esclarecer dúvidas que envolvam relações de consumo e fazer denúncias de produtos impróprios e vencidos, entre outras irregularidades.