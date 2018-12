Contribuintes podem acessar os Boletos do IPTU 2019 na internet a partir de terça

Tamanho do texto

Arquivo / Prefeitura CG Estimativa é arrecadar R$ 434 milhões com o imposto pela Prefeitura

Na próxima terça-feira (11), o contribuinte poderá retirar o boleto para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2019 na internet. A estimativa da Prefeitura de Campo Grande é arrecadar R$ 434 milhões com o imposto.

Os contribuintes que optarem em pagar à vista terão descontos de 10% a 20%. O valor a prazo poderá ser dividido em 10 vezes.

De acordo com a prefeitura, o desconto maior, de 20%, é para aqueles que conseguirem pagar até 10 de janeiro. O desconto de 10% será concedido para quem preferir pagar o valor total até 10 de fevereiro.

Quem optar por parcelar terá o mesmo percentual em desconto, porém o valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 50. Além do boleto do IPTU, a população receberá a taxa do lixo.

Os Correios começam a distribuir os carnês do imposto na última quarta-feira (26 de dezembro). A expectativa é distribuir 428 mil boletos até o fim da primeira quinzena. Somente até este sábado a previsão dos Correios é entregar 300 mil carnês do IPTU.

Para 2019, o IPTU será reajustado em 4,2%. Já o imposto sobre o serviço de coleta e destinação do lixo não terá acréscimo.