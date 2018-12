Contribuinte pode doar parte do imposto de renda para projetos sociais em dezembro

Tamanho do texto

Um gesto de caridade pouco praticado, que existe e pode ajudar a milhares de pessoas é a destinação de parte do Imposto de Renda (IR) para projetos sociais. Até o dia 28 de dezembro, os contribuintes podem doar até 6% do imposto para este fim.

A doação que é feita de imediato pode ser restituída ou abatida, caso tenha imposto a pagar, na hora de fazer a declaração, entre março e abril do ano seguinte. “É um valor que de qualquer maneira a pessoa teria que pagar à Receita Federal, mas assim não teria como saber como o valor seria aplicado. Ao redirecionar a contribuição para instituições sociais, ela pode escolher um projeto de sua cidade ou em que confia e faz a diferença”, explica o gerente de marketing e parcerias da Rede Marista de Solidariedade, Rodolfo Schneider.

Schneider explica ainda que não há risco do contribuinte cair na malha fina, pois a operação é simples e muito transparente. “Fazendo a doação para a instituição escolhida, a população tem como acompanhar durante o ano como essa organização utiliza seus recursos, em quais ações aplica o valor arrecadado e quem são os beneficiados. É uma participação importante como cidadão a respeito do destino do seu dinheiro”, avalia.

Nesta modalidade, a doação de até 6% do imposto de renda devido é válida para os contribuintes que declaram o imposto de renda pelo modelo completo. Segundo dados da Receita Federal, menos de 3% das pessoas que poderiam fazer essa doação fazem o redirecionamento do montante para projetos sociais.

“São muitos recursos que poderiam impactar positivamente na vida de projetos que ajudam a melhorar a vida de muitas pessoas”, reflete o especialista.

Para mais informações acesse www.impostosolidario.org.br.