Contratos assinados totalizam mais de R$ 6,7 milhões em investimento

Chico Ribeiro Licitações e contratos assinados são referentes à obras de pavimentação, drenagem e recuperação de asfalto

Cerca de R$ 7,5 milhões em investimentos foram divulgados pelo Governo de Mato Grosso do Sul. As novas licitações e contratos assinados foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (14).

A primeira licitação é destinada a pavimentação e drenagem de ruas do município de Juti nos próximos meses. Segundo a Coordenadoria de Licitações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) a obra está orçada em R$ 629,9 mil.

A segunda é referente à contratação de uma empresa para elaboração de Proposta técnica ambiental (PTA), Plano básico ambiental (PBA) e estudo ambiental para Autorização de supressão vegetal (ASV). Os documentos são pavimentação de 44 quilômetros da rodovia MS-371, no trecho entre Laguna Carapã até a MS- 386. A elaboração do projeto pode receber investimentos de até R$ 198,8 mil.

Ruas e avenidas de Alcinópolis também receberão mais asfalto. A licitação publicada foi orçada em R$ 475,5 mil.

Contratos assinados

O Governo de MS já assinou mais de R$ 6,6 milhões em contratos. Entre eles, a ampliação esgotamento sanitário de Nova Andradina, que receberá investimentos de aproximadamente R$ 4,6 milhões.

Outro contrato divulgado é referente à pavimentação, drenagem e recapeamento de diversas ruas em Ivinhema. As obras contarão com recurso de mais de R$ 1,9 milhão.