Contrato vence e radares estão desativados em Campo Grande

O fim do contrato entre município e a empresa responsável pelos radares e lombadas desligou 127 equipamentos em Campo Grande. A decisão já dura mais de um mês e a prefeitura não tem previsão para que o serviço volte a funcionar normalmente.



São 30 faixas de lombada, em 16 locais, 97 radares em 53 pontos e 106 faixas conhecidas como “olho vivo” que controla o avanço do sinal, parada na faixa e velocidade. Os equipamentos estão desativados desde o fim de 2016 por vencimento do contrato da empresa responsável com a prefeitura.



A assessoria da Prefeitura de Campo Grande informou ao Capital News que a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) está preparando uma licitação. Até o momento a assessoria não soube estipular um prazo para que tudo volte ao normal.