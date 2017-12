Contrato com Santa Casa beneficia mais de 42 mil servidores e assegurados

Divulgação / PMCG O prefeito Marquinhos Trad assinou um contrato com a Santa Casa de Campo Grande nesta sexta-feira (15)

O prefeito Marquinhos Trad assinou um contrato com a Santa Casa de Campo Grande que beneficia mais de 42 mil servidores e assegurados do Instituto Municipal de Previdência Campo Grande (IMPCG), nesta sexta-feira (15).

A diretora-presidente do IMPCG, Camila Nascimento de Oliveira, orienta que todos os servidores municipais e assegurados que precisam dos serviços de Urgência e Emergência poderão procurar o Prontomed. “Com essa assinatura, o nosso atendimento será de imediato, e amplamente reforçado, assegurando aos usuários o serviço hospitalar completo de pronto-atendimento. É uma ação de extrema importância e relevância da pasta”, diz Camila

O Prefeito explica que os serviços estavam paralisados desde 2014. “Hoje, nós assinamos este importante contrato e estamos retomando os serviços de atendimento hospitalar que beneficia servidores e seus dependentes” frisou Marquinhos.

O presidente da Associação Beneficente Campo Grande (ABCG-Santa Casa de Campo Grande), Esacheu Nascimento, destacou a importância da assinatura do contrato com o IMPCG e Prontomed. “A Santa Casa de Campo Grande está avançando nos atendimentos de média e alta complexidade, dentro da visão hospitalar. Nossa função é acolher os pacientes da iniciativa privada, pública e do SUS. Para esta gestão, fizemos um planejamento e estamos recuperando toda a área hospitalar. A Santa Casa é um hospital referência em atendimento a pacientes vítimas de trauma e o Prontomed dispõe de serviço de atendimento médico 24 horas, com plantonistas urgencistas e ortopedistas. Acesso exclusivo de pacientes particulares e convênios a sala de sutura e sala gesso, local este, destinado a imobilizações ortopédicas e pequenos procedimentos médicos”, completa Esacheu.