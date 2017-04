Contra crise, Mato Grosso do Sul tem acréscimo de 33% na geração de empregos

Divulgação/Assessoria O governador Reinaldo Azambuja expôs que, entre abril de 2016 a março de 2017, foram gerados 1.063 novos postos de trabalho

Mato Grosso do Sul começa a recuperar os postos de trabalho perdidos durante a crise. Segundo os dados apresentados pelo diretor-presidente da Funtrab, 5065 pessoas foram colocadas no mercado de trabalho no Estado nos três primeiros meses de 2017, contra 3.800 no ano de 2017. Os números representam uma evolução de 33%.



De acordo com o Secretário Adjunto de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Ricardo Senna, o Estado é um dos primeiros a dar sinais claros de recuperação diante da crise. O anuncio foi feito nesta segunda-feira na solenidade de abertura da semana do trabalhador, na sede da Fundação do Trabalho (Funtrab), em Campo Grande.



Segundo Senna, a recuperação dos postos de trabalho perdidos durante a crise, Mato Grosso do Sul começa a colher os bons resultados das políticas públicas implementadas desde o inicio de 2015 que implicaram inclusive em ajustes fiscais em ajustes fiscais e importantes cortes. “Num primeiro momento elas foram consideradas medidas amargas, contudo, hoje, vemos que o resultado dessas ações é um governo com finanças equilibradas, podendo, diferente da maioria dos outros Estados, manter os salários dos servidores e o pagamento de fornecedores em dia e que nos possibilitam comemorar resultados positivos de crescimento do Estado de um modo geral”.



O governador Reinaldo Azambuja expôs que, entre abril de 2016 a março de 2017, foram gerados 1.063 novos postos de trabalho em Mato Grosso do Sul, o que deu ao Estado status de único a ter números positivos.



Senna resumiu alguns fatores que levaram o Estado a alcançar as primeiras posições na recuperação de postos de trabalho, como a troca de impostos por emprego. Além disso, a reforma administrativa realizada pelo Governo do Estado, colocou-o como sendo a máquina administrativa mais enxuta do país – resultado da redução do número de secretarias, superintendências e diretorias e de cargos de confiança.



“Esse momento difícil que atravessamos serve para que possamos diferenciar os bons dos maus gestores. O Governador Reinaldo tem tido firmeza na condução da máquina e o resultado é o equilíbrio das contas e um crescimento dos postos de serviços, ao contrário do que vemos sendo noticiado m relação outros Estados”, finalizou Senna.