Consumidor deve conhecer direitos durante greve dos bancários

Deurico/Artigo Capital News Greve deve dar opções aos consumidores

O Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo - Seção Mato Grosso do Sul (IBEDEC-MS), orienta aos consumidores sobre os direitos no período da greve dos bancários.



De acordo com a assessoria, a diretora do IBEDEC-MS, Bárbara Grassi, alerta que o serviço bancário e de compensação de cheque é considerado atividade essencial pela lei de greve. A paralisação não pode deixar os consumidores sem nenhuma opção. O consumidor não pode deixar de pagar as contas. Em caso de boletos e carnês de lojas que ofereçam produto ou serviço, o consumidor deve pagar direto no próprio estabelecimento comercial.



As transações bancárias podem ser feitas por telefone, internet ou nos caixas eletrônicos. “É importante que o consumidor tenha a ciência de que não está isento de pagamento de suas faturas, boletos ou qualquer tipo de cobrança mesmo em período de greve bancária caso seja disponibilizado outro local/canal para pagamento. Caso o fornecedor não disponibilize ou dificulte outro local de pagamento, o consumidor deve documentar esta tentativa de quitação do débito junto ao Procon”, explica Grassi.



O consumidor não pode ser prejudicado ou responder por prejuízos causados pela greve. “A responsabilidade do banco pelos prejuízos causados aos consumidores decorre do risco de sua atividade e não pode sobre qualquer pretexto ser repassado ao consumidor”.