Consultoria vai atualizar orçamentos do Centro de Belas Artes para finalizar obra

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Diretoria-Executiva de Projetos Estratégicos, abriu processo administrativo para contratação de serviços de consultoria em engenharia para elaboração de atualização orçamentária, visando o término das Obras do Centro Municipal de Belas Artes.

O estudo prevê os detalhes consultivos da primeira e segunda etapa. O prazo para o término dos serviços de consultoria será de 90 dias, contados a partir da entrega do produto.

De acordo com a diretora-executiva dos Projetos Estratégicos, Catiana Sabadin, o principal objetivo será de buscar concluir a construção do espaço com uma Parceria Público Privada (PPP), para explorar e terminar a obra.

“Vamos apresentar este resultado consultivo ao Ministério. Também temos que apresentar na Caixa para licitar o que falta para concluir os serviços”.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun reforça que desde o início da administração do prefeito Marquinhos Trad a equipe tem buscado soluções para finalizar as obras do Centro de Belas Arte.

“Por diversas vezes fomos até o Ministério do Turismo para contactar com as autoridades para poder prosseguir com as obras. A equipe do Ministério veio a Campo Grande, fizemos uma visita no Cento de Belas Artes, no qual foi realizada uma vistoria alternativa jurídica e operacional. Chegamos a conclusão que temos que fazer a proposta de requalificação para ser aprovado pelo Ministério. O Ministério tem o recurso, e a Caixa é responsável medição e liberação dos recursos”, finaliza Nilde.