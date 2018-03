Construção de casas para famílias do Cidade de Deus começa segunda-feira

Câmara dos Vereadores Moradores da Cidade de Deus foram reassentados nos bairros Bom Retiro, José Teruel II, Canguru e Vespasiano Martins

Ex-moradores da Cidade de Deus iniciam as construções das casa própria a partir de segunda-feira (19). Representantes de 327 famílias que foram reassentadas nos bairros Bom Retiro, José Teruel II, Canguru e Vespasiano Martins já terminaram a parte teórica do curso de capacitação e poderão começar as obras.

Os moradores passaram por um ano de capacitação, recebendo um salário mínimo e uma cesta básica da Prefeitura de Campo Grande. O curso foi realizado pela Fundação Social do Trabalho. Durante as aulas, eles foram treinados para as funções de pedreiro, eletricista, marceneiro, azulejista e pintor. Agora, poderão construir suas casas no sistema de mutirão.

Além da capacitação, a Funsat também ficou responsável pelo pagamento, por meio do Programa de Inclusão Profissional.

Já a Empresa Municipal de Habitação (Emha) fez a readequação dos projetos, possibilitando a parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul, que financiou a compra dos materiais, com custo de R$ 4,9 milhões.

De acordo com o presidente da Emha, José de Carvalho, os containers já começaram a chegar. O material para o canteiro de obras e de proteção individual serão entregues na segunda-feira (19).

Durante o anúncio do início das obras, o prefeito Marquinhos Trad lembrou que o projeto concorre a um prêmio nacional. Também lamentou a demora, que segundo ele, foi imposta pela burocracia.