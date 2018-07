Construção de barragem promete dar fim a erosão que ameaça trecho de avenida

Divulgação/ PMCG Projeto deve por fim a erosão em trecho da Avenida Gury Marques

Prefeitura de Campo Grande publicou o edital de licitação da construção de uma barragem de nove metros de altura no Córrego Gameleira. A obra promete o controle da erosão que ameaça o Bairro Novo Século e as duas pistas da Avenida Gury Marques, no trecho próximo a sede a distribuidora de energia elétrica

O orçamento do projeto está estimado em R$ 2, 7 milhões. Além da barragem, o projeto prevê a construção de um vertedouro de cinco metros, em forma de tulipa, semelhante ao existente no Lago do Amor.

O secretário adjunto de Infraestrutura, Ariel Serra, explica que quando a água da chuva atingir a cota máxima suportada pela barragem o excedente vai cair neste vertedouro, espécie de poço profundo, e voltará ao curso normal do córrego, por onde escoará sem ampliar a voçoroca. Segundo ele, a cratera aberta será fechada gradativamente com o próprio sedimento retido na barragem.

Segundo a prefeitura, a obra chegou a ser licitada há quatro anos, mas não foi levada adiante porque na época a empreiteira vencedora da concorrência desistiu do contrato. Agora, os concorrentes da nova licitação terão até o dia 31 de agosto para entregar as propostas.

Ocupação

A erosão neste trecho do Gameleira, em boa medida, decorre das características do terreno (a região é bastante arenosa). No entanto, se acentuou a partir da duplicação da Avenida Gury Marques e do processo de ocupação urbana da margem esquerda (sentido centro/bairro) da via, iniciado ainda nos anos 70, com a construção das Moreninhas.

Foi feita uma galeria que atravessa a avenida, por onde escoa toda a enxurrada da parte alta que deságua no córrego. Há quatro anos foi implantado mais acima um tubo amrco, sob as duas pistas da Gury Marques, que receberá as águas pluviais da Cidade Morena.

Neste bairro, a Prefeitura construirá 1.275,95 metros de drenagem. Atualmente, estão sendo implantados 223,16 metros de galerias celulares (com 2,5 metros de diâmetro) e uma estrutura de concreto que pesa 25 toneladas cada uma, rende a pista.

No bairro Cidade Morena, a rede de drenagem vai atender as ruas Campos do Jordão, do seu início até a Israelândia; da Israelândia, entre as ruas Campos do Jordão e a Inconfidentes; Rua Guarani, entre a Israelândia e a Cana Verde; Rua Jaguariúna, entre a Floeral e a Guarani; rua Buenópolis, da Avenida Alto da Serra até a Rua Cana Verde; Travessa Gramados, do seu início até a Rua Buenópolis e prolongamento da Rua Neferson Clair de Moraes.