Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência Física toma posse

A. Frota Posse do Conselho ocorreu na manhã desta terça-feira (07) na Prefeitura de Dourados

Os novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência Física tomaram posse na manhã desta terça-feira (7) em Dourados em cerimônia na sala de reuniões anexa ao Gabinete da prefeita Délia Razuk (PR). O mandato é para o biênio 2019-2021.

Cada membro foi apresentado e falaram de algumas demandas do setor. Fazem parte do conselho representantes governamentais e da sociedade civil sendo que a presidência ficou com Gislaine Cristina Pinheiro de Lima.

“Estou muito feliz e esperançosa com a posse, hoje, e acredito que todos juntos poderemos desenvolver um bom trabalho”, disse a presidente.

A prefeita Délia Razuk destacou a disposição de cada representante ao se colocar como conselheiro e buscar “colaborar com as pessoas, consequentemente colaborando com Dourados”.