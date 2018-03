Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico volta depois de 18 anos parado

Divulgação/Prefeitura

O Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico (CMPPH), em Campo Grande, retoma as atividades após 18 anos desativado. Ele tem como missão zelar pelo patrimônio cultural com o estudo das leis de proteção e conservação, valorização do patrimônio e acervo histórico no município. A posse dos conselheiros acontece nesta sexta-feira (23), em solenidade que acontece às 8h30, no auditório da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

De acordo com a prefeitura, o Conselho é formado por representantes de setores governamentais e não governamentais, o que permite o envolvimento de todos os segmentos e da comunidade, ligados ao tema. De acordo com a secretária Municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun a efetivação do Conselho é de fundamental importância para o fortalecimento da preservação do patrimônio cultural de Campo Grande.

Participação

O conselho representa a efetivação da participação da sociedade civil em cooperação com o poder público para a formulação e execução das políticas de preservação dos bens culturais. Trata-se de uma instância que assegura o cumprimento dos mandamentos constitucionais sobre a democracia participativa.

Integrantes do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico:

1- Secretaria de Cultura e Turismo – SECTUR

Titular: Joelma Fernandes Arguelho

Suplente: Leoneida Ferreira

2- Instituto do patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN

Titular: André Vilela Pereira

Suplente José Augusto Carvalho dos Santos

3- Agencia Municipal de Meio ambiente e Planejamento Urbano – PLANURB

Titular: Jacqueline Nascimento

Suplente: Larissa Teixeira

4- Universidade Católica Dom Bosco – UCDB

Titular: Roberto Figueiredo

Suplente: Alessandro Campos

5- Instituto de Arquitetos do Brasil/MS – IAB

Titular: Pela Yassuraia Braga Larsen

Suplente: José Marcos Fonseca

6- Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul – IHG

Titular: Alisolete Antonia dos Santos Weingartner

Suplente: Arlinda Cantero Dorsa

7- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS

Titular: Maria Margareth Escobar Ribas Lima

Suplente: Eluiza Bortolotto Ghizzi

8- União de Associações de Moradores de Campo Grande/MS – UMAM:

Titular: José Gondim dos Santos

Suplente: Marco Antonio Mendonça

Serviço:

Sectur – Rua Usi Tomi, 567 – Bairro Carandá Bosque.