Conselho de ciência, tecnologia e inovação empossa membros

PMCG Membros titulares e suplentes foram empossados nesta quinta-feira (15)

Os novos membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI) foram empossados nesta quinta-feira (15). O ato foi assinado pelo prefeito Marquinhos Trad.

O Conselho é composto por 15 membros titulares e 15 suplentes. Destes, 7 são representantes de órgãos governamentais, indicados pelo prefeito. Outros 8 são representantes de instituições não-governamentais, indicados pelos segmentos. De acordo com decreto publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o mandato será para o período de 2 de março de 2018 a 2 de março de 2020.

A finalidade do órgão é propor diretrizes e prioridades voltadas ao desenvolvimento científico e tecnológico em benefício da comunidade campo-grandense. O prefeito Marquinho Trad explica que o Conselho estava parado desde 2011. “Há mais de cinco anos este Conselho não estava em funcionamento e ele é de extrema importância para continuarmos inovando”, afirma.

Entre as atribuições, está propor a criação de sistema de informações, visando subsidiar as ações de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação da Capital. Além disso, também deve apresentar sugestões de alocação de recursos para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no orçamento anual do município.

Novos membros

Representantes de Órgão Governamental:

1 – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Titular: Lucimara Chiari

Suplente: Rodrigo da Costa Gomes

2 – Secretaria Municipal de Educação (Semed)

Titular: Guilherme Mathias Ferrai

Suplente: Neila Andrade Tostes Lopez dos Santos

3 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc)

Titular: Luiz Fernando Buainain

Suplente: Edna de Moura Gouveia Antonelli

4 – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Titular:Nalvo Franco de Almeida Junior

Suplente: Valdir Souza Ferreira

5 – Agência Municipal de Tecnologia de Informação e Inovação (Agetec)

Titular: Paulo Fernando Garcia Cardoso

Suplente: Claudioney de Matos Ramos

6 – Secretaria Municipal de Saúde (Sesau)

Titular: Jonatas Alves Craveiro

Suplente: Monnik Vieira Araujo Moitinho

7 – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Titular: Waldir Leonel

Suplente: Paulo Fernando Jurado da Silva

Representantes de Entidades Não-Governamentais:

1 – Associação Comercial e Industrial de CG (ACICG)

Titular: Ricardo Teixeira de Araujo

Suplente: Renato Paniago da Silva

2 – Serviço de apoio às Micro e pequenas Empresas (Sebrae)

Titular: Leandra Oliveira da Costa

Suplente: Rodrigo Maia Marcelo Pirani

3 – Rede Sul-Mato-Grossense de Inovação (Rede MS)

Titular: Jardel Pauber Matos e Silva

Suplente: Fabricio Bazé de Albuquerque

4 – Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de MS (Fecomercio MS)

Titular: Regina de Fátima Freitas Carvalho Ferro

Suplente: Wellington Lopes Moraes

5 – Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems)

Titular: Julião Flaves Gaúna

Suplente: José Francisco Veloso Ribeiro

6 – Universidade Católica Dom Bosco (UCDB)

Titular: Alinne Pereira de Castro

Suplente:Susana Elisa Moreno

7 – Sindicato Rural de Campo Grande

Titular: Rodolfo Vaz de Carvalho

Suplente: Thiago Arantes

8 – Uniderp

Titular: José Sabino

Suplente: Marcos Barbosa Ferreira