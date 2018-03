Conjunto de banheiros reformados é entregue no Parque das Nações Indígenas

Tamanho do texto

João Prestes Prédio após a conclusão das obras

Mais um conjunto de banheiros do Parque das Nações Indígenas foi reformado para uso da população. O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, vistoriou e recebeu a obra dos técnicos da Agência de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), nesta quarta-feira (14).

Os banheiros, localizados próximo ao Museu Dom Bosco, ganharam revestimento cerâmico nas paredes, piso, pias e vasos novos.O local passou por reforma completa na parte de alvenaria, redes elétricas, hidráulica e pintura. O telhado, as portas, vidros e luminárias também foram trocados. As escadas que levam até o mirante sobre os banheiros ganhou corrimões com sinalização tátil para deficientes visuais. Além dos conjuntos sanitários masculino e feminino – que já existiam – também foi construído um banheiro para portadores de necessidades especiais.

Câmeras

Este é o segundo núcleo de apoio básico disponibilizado para uso dos frequentadores do Parque, após. O secretário da Semagro, Jaime Verruck, explica que a preocupação é evitar depredações em ambos. “Instalamos câmeras que gravam as imagens 24 horas por dia, portanto, se acontecer qualquer ato de vandalismo aqui, fica registrado e a polícia tem como identificar o autor”, ressalta.

O secretário afirmou que o Parque das Nações Indígenas é da família campo-grandense e todos têm o dever de zelar pela conservação. “É nossa obrigação cuidar, não jogar lixo, não deixar torneira aberta, proteger as plantas e animais e fazer uso consciente das estruturas disponíveis à população. Os banheiros, que era a grande demanda da população, agora estão reformados, limpos, modernos. Vamos manter tudo em perfeitas condições e se ver alguém depredando, vamos avisar a polícia ou a Guarda Patrimonial para que tomem as providências necessárias.”

Mais obras

Os banheiros, localizados perto do lago principal, devem ser entregues até o próximo mês. Verruck explica que foi priorizada a reforma dos três núcleos destinados ao uso público.

Os outros três, que serão utilizados pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Administração do Parque, serão reformados em seguida.

O investimento nas obras chegam a mais de R$946,5 mil. Além da reforma dos banheiros, o recurso contempla a troca da iluminação antiga por lâmpadas de led nas quadras esportivas e pista de Skate. Além disso, também estão inclusas as reformas do Posto Policial e a ampliação da rede de monitoramento. O

Outras melhorias também serão realizadas, como a recuperação e pintura das grades. Serão investidos mais R$ 77 mil. Só com a compra das tintas para a pintura do gradil serão gastos R$ 15 mil. Estes serviços serão realizados por reeducandos.

Adote PNI

O secretário Jaime Verruck explica que os recursos são oriundos de compensação ambiental. “Grandes empresas precisam compensar o Estado pelos impactos causados por seus projetos e esses recursos são revertidos em benefício da população, como é o caso das melhorias no Parque das Nações Indígenas”.

Após a conclusão da reforma, a responsabilidade de conservação dos núcleos será repassada à empresas e instituições através do projeto Adote PNI. Os parceiros terão o compromisso de dar manutenção aos banheiros e mantê-los abertos ao uso público.

Por dia, durante a semana, circulam pelo local em média 2 mil pessoas. Nos fins de semana, o número de frequentadores salta para 4 mil pessoas/dia.