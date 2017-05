Confira quais agências abrem neste sábado para saques de contas inativas do FGTS em MS

As agências da Caixa Econômica Federal abrem neste sábado (13) das 9h às 15h para atendimento exclusivo dos trabalhadores que pretendem sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. Em Mato Grosso do Sul 39 agências terão expediente neste sábado.



O terceiro lote do calendário de saques começou nesta sexta-feira (12) e vale para pessoas nascidas nos meses de junho, julho e agosto.



Confira as agências que abrirão neste sábado:





Divulgação/Caixa Econômica Lista de agências que terão expediente no sábado (13)