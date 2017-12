Confira os horários especiais de Natal

Tamanho do texto

Anderson Ramos / Capital News Confira o que abre e fecha neste feriado

O comércio e os supermercados vão funcionar em horário especial na véspera de Natal. Os shoppings e lojas do centro da cidade funcionarão até às 18h neste domingo (24). Já os supermercados ficarão abertos até às 20h.

De acordo com a Federação do Comércio, o comércio estará fechado no Natal, dia 25 de dezembro.

Segundo a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados, os supermercados de Campo Grande também não vão abrir no dia 25 de dezembro.

Bancos, correios e lotéricas estarão fechados no Natal. Os serviços voltam a funcionar normalmente na terça-feira (26).

Natal

Shopping Bosque dos Ipês – No Natal funcionará a praça de alimentação, farmácias e lazer, das 11h ás 20h.

Shopping Campo Grande – No dia 25, irá abrir somente praça de alimentação e lazer, das 10h ás 22h.

Shopping Norte Sul - No dia do feriado, a praça de alimentação e lazer funcionarão das 11h ás 21h.