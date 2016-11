Confira o seu local de prova do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul

No concurso para professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), foram registrados 2.591 mil inscritos. Os três locais de prova estão disponíveis no edital nº 003.11/2016, publicado na Central de Seleção do IFMS.



A prova objetiva, com início às 8h (horário de Mato Grosso do Sul), terá caráter classificatório e eliminatório. Posteriormente, serão divulgadas as datas das provas de desempenho didático e de títulos.

A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado até fevereiro de 2017.

Já para Técnicos-Administrativos, os inscritos podem conferir os locais de prova no edital nº 004.6/2016, publicado na Central de Seleção do IFMS.



Foram registradas 95 inscrições no concurso. A seleção será feita por meio de prova objetiva, com início às 14h (horário de Mato Grosso do Sul).



O resultado preliminar deverá ser divulgado no dia 14 de dezembro.





Acesse o site para ver a lista dos locais de prova http://selecao.ifms.edu.br