Confira o que abre e fecha no feriado

Deurico/Capital News Shopping tem horário diferente

Mais um feriado prolongado em comemoração ao Dia do Trabalhador, na segunda-feira (1º). Órgãos públicos, bancos, shoppings e comércio fecham e só retornam às atividades normais na terça-feira (2). Alguns mercados conseguiram a liberação para abrir o estabelecimento.



Órgãos públicos



No Poder Público, Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande não terão expediente somente na segunda-feira (1º), mantendo apenas serviços essenciais de saúde e coleta de lixo. As atividades voltam ao normal apenas na terça-feira.



Justiça



O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul não terá expediente na segunda-feira, retomando as atividades normalmente na terça-feira. No feriado, sábado e domingo funciona apenas o plantão judiciário, para os casos considerados urgentes.



Hemosul



O Hemosul não terá expediente na segunda-feira e retornas ás atividades na terça-feira.



Bancos



Os bancos não terão expediente no feriado, retornando as atividades na terça-feira.



Correios



As agências irão fechar no feriado, retornando ás atividades na terça-feira (02).



Lotéricas



As lotéricas não funcionarão apenas na segunda-feira, voltando às atividades na terça-feira.



Comércio



Os comércios locais não terão o expediente na segunda-feira, e retornam as atividades na terça-feira.



Supermercados



Os supermercados estão proibidos por ordem judicial de abrir no feriado e retornam as atividades na terça-feira, mas alguns deles conseguiram na tarde desta sexta-feira (28) liminar para funcionarem.



Shoppings:



Bosque dos Ipês – Não abrirá no feriado, funcionado apenas a praça de alimentação e lazer das 10h às 22h. Retorna às atividades normais na terça-feira.



Campo Grande – Não abrirá no feriado, funcionado apenas a praça de alimentação e lazer das 12h às 20h. Retorna às atividades normais na terça-feira.



Norte Sul - Não abrirá no feriado, funcionado apenas a praça de alimentação e lazer das 12h às 20h. Retorna às atividades normais na terça-feira.



Pátio Central - Não abrirá no feriado e retorna às atividades na terça-feira.