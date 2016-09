Confira o que abre e fecha no feriado

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Shopping abre em horário especial

O Brasil comemora a independência na quarta-feira (7) e com o feriado alguns serviços públicos não funcionarão. Em Campo Grande a população poderá assistir ao desfile cívico. Confira o que abre e fecha na cidade neste feriado.



Comércio

Será ponto facultativo no comércio de Campo Grande. As lojas que quiserem abrir as portas devem funcionar em horário diferenciado, das 9 às 18 horas.



Bosque dos Ipês: a praça de alimentação funcionará das 10h às 22h. Já a area de lazer das 11h às 22h. Lojas âncoras do shopping funcionarão das 12h às 21h e lojas satélites das 14h às 20h.



Shopping Campo Grande: lojas âncoras, áreas de lazer e a Praça de Alimentação funcionam das 10h às 22h. Lojas e quiosques ficam abertos ao público das 12 às 20h.



Supermercados: Funcionam normalmente.



Correios: fecham agências não abrirão.



Bancos: os bancários estão em greve.



Órgãos públicos: Não haverá expediente nos órgãos municipal e estaduais. Os Centros Regionais de Saúde (CRS), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), hospitais e segurança.



Detran: As agências do Detran não terão expediente.



Justiça: Não haverá expediente no Poder Judiciário de MS