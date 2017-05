Confira a escala de médicos nos postos de saúde da Capital, para esse feriado

Tamanho do texto

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) divulgou a escala de médicos disponíveis para atender urgências e emergências nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde), de Campo Grande, para essa segunda-feira (1), feriado do trabalhador.



De acordo com o quadro divulgado, nesta manhã serão 46 clínicos e 10 pediatras, para o período vespertino estão previstos 40 clínicos e 6 pediatras, no período noturno onde a procura por atendimento costuma ser maior serão 49 clínicos e 28 pediatras.

Confira a escala completa: