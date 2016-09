Confira a escala de médicos de plantão em Campo Grande

Tamanho do texto

Haverá profissionais de plantão, nesta terça-feira (27), no UPA Coronel Antonino, UPA Almeida, UPA Universitário, UPA Moreninha, UPA Leblon, UPA Santa Monica, CRS Coophavilla II, CRS Aero Rancho, CRS Nova Bahia e CRS Tiradentes.



Cada unidade oferece um número de médicos para atendimento matutino, vespertino e noturno. As profissionais estão divididos em adulto e infantil. No período da manhã apenas o UPA Coronel Antonino e UPA Almeida oferecem atendimento infantil. Já no vespertino o UPA Coronel Antonino e UPA Universitário atendem crianças.