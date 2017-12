Concurso para escolher Desenho do Mascote do Carnaval 2018 abre inscrições

O Edital para a escolha do Desenho do Mascote para o Carnaval de Campo Grande 2018 foi publicado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), nesta segunda-feira (18). O tema deste ano é “Carnaval Capital 40 Anos”.

O objetivo é selecionar o desenho do mascote que será utilizado na divulgação e decoração do Carnaval 2018, visando qualidade estética, criatividade, originalidade, arte e inovação em trabalhos inéditos. De acordo com o edital, para a escolha do desenho será levada em consideração a harmonia e a identidade da cidade.

O desenho do Mascote será utilizado em peças decorativas nas ruas, pórticos, palcos, arquibancadas, palanque de jurados, praças, canteiros centrais, avenidas, viadutos, passarelas e em logradouros públicos.

O prêmio para a proposta escolhida será no valor de R$ 3 mil. Qualquer pessoa a partir de 12 anos de idade, residente em Campo Grande por no mínimo dois anos, pode participar. No caso de menores de 18 anos, é exigido a autorização dos pais e/ou responsáveis.

A inscrição é gratuita e pode ser realizada até dia 12 de janeiro de 2018. A ficha de inscrição e demais anexos constam no site da Sectur. O desenho do mascote deve ser enviado junto com os formulários. O Desenho do Mascote deverá ser entregue impresso em folha tamanho A4 e também em pen-drive: PNG, JPG, AL, PDF ou CDR, com resolução mínima de 300 dpi.